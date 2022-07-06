Minibüsün 'klima motorundan' çıkanlar pes dedirtti: Tam 16 kilo...

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Adana'da, polisin durdurduğu minibüste, klima motor kapağına gizlenen 16 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü M.Y. (38) ile yanındaki N.G (29), ifadelerinde, araçtaki uyuşturucudan haberlerinin olmadığını öne sürdü.

DHA
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:05

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisiyle harekete geçti. Polis, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) yolunda seyir halindeki minibüsü şüphe üzerine takibe aldı. Ekipler, çevresi sarılan aracı uygulama noktasında durdurdu.

KAPAĞIN İÇİNE GİZLEMİŞLER

Sürücü M.Y.'nin indirildiği minibüsteki aramada, tavandaki klima motor kapağının içine gizlenmiş 16 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. M.Y. ile yanındaki N.G. gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Emniyet'e götürülen M.Y. ile N.G., araçtaki uyuşturucudan haberlerinin olmadığını öne sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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