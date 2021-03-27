Mısır'da iki trenin kafa kafaya çarpışma anı kamerada: 32 kişi yaşamını yitirdi
Mısır'da iki trenin kafa kafaya çarpışması sonucu 32 kişinin hayatını kaybettiği, 165 kişinin de yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Mısır'ın güneyinde başkent Kahire'ye 460 km uzaklıktaki Sohag şehrinde dün iki trenin çarpışması sonucu 32 kişinin hayatını kaybettiği, 165 kişinin de yaralandığı kazaya ait anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Tren istasyonuna ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki trenin kafa kafaya çarpıştığı anlar görüldü. Sağlık Bakanlığı, 36 ambulansın kaza alanına gönderildiğini açıklayarak, yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtmişti.
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