Motosikletle gelip tekel bayisini kurşunladılar
Beylikdüzü'nde iki kişi motosikletle gelip, tekel bayisine silahlı saldırı düzenleyerek, kaçtı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda motosikletle gelen iki kişiden arkada oturan şüpheli, tekel bayisine doğru silahla ateş etti.
Saldırganlar, durmayarak, geldikleri motosikletle kaçtı. Silahtan çıkan kurşunlar iş yerinin camına isabet etti. Bildirilmesi üzerine sevk edilen polis ekipleri, olay yeri incelemesi yaparken, saldırıya ilişkin çalışma başlattı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.
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