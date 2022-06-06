Muğla Bodrum Bitez'deki orman yangını kontrol altına alındı
Muğla bodrum bitez'deki orman yangını kontrol altına alındı
Bitez Mahallesi Balcılar mevkisinde tarım arazilerinin de olduğu orman ve otluk alanda çıkan yangına 2 arazöz, 10 itfaiye ve 1 yangın söndürme helikopteri ve TOMA müdahale etti. Bölgedeki mahallelerde oturan vatandaşlar ile birçok sivil toplum kuruluşu üyesinin de destek verdiği söndürme çalışmalarla yangın, 2,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında,ilk belirlemelere göre 8 hektar alan zarar gördü, 15 arı kovanı yandı. Söndürme çalışmalarına katılan bir vatandaş dumandan etkilendi. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras bölgede incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Ahmet Aras, çok güçlü bir poyraz olduğuna dikkati çekip, "Balcılar mevkisinde çıkan yangın Bitez Mahallasi Köyiçi mevkisine doğru devam ediyor. Ekipler yangını büyük ölçüde kontrol altına aldı. Bölgemizdeki helikopter müdahale etti. Şu an için büyük bir tehlike görünmüyor" dedi.
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