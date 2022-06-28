Muğla'da kadınlar, Pınar Gültekin için adalet nöbetine başladı
Muğla’da kadınlar, Pınar Gültekin’i öldüren Cemal Metin Avcı’ya ‘haksız tahrik indirimi’ ile 23 yıl hapis cezası verilmesini protesto etmek için adalet nöbeti tutmaya başladı.
Pınar Gültekin cinayetine ilişkin davanın 20 Haziran Pazartesi günü yapılan duruşmasında, sanık Cemal Metin Avcı önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, ardından da ‘haksız tahrik’ indirimi uygulanarak cezası 23 yıl hapse düşürülmüştü.
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