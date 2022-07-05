Muğla'da kadınların Pınar Gültekin için başlattığı adalet nöbeti sürüyor

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Muğla’da kadınların, Pınar Gültekin’i öldüren Cemal Metin Avcı’ya "haksız tahrik indirimi" ile 23 yıl hapis cezası verilmesini protesto etmek için başlattıkları adalet nöbeti, sürüyor.

ANKA
05 Temmuz 2022 Salı, 12:44

Muğla’da kadınlar, Pınar Gültekin’i öldüren Cemal Metin Avcı hakkında verilen hapis cezasında haksız tahrik indirimi uygulanmasını protesto etmek amacıyla 27 Haziran Pazartesi günü Menteşe ilçesinde bulunan Sınırsızlık Meydanı’nda adalet nöbeti tutmaya başlamıştı. Kadınlar, nöbetlerini; Gültekin’in öldürüldüğü 16 Temmuz'a kadar her pazartesi günü sürdüreceklerini açıklamışlardı.

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