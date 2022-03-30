Muğla'da 'süper gelgitler': Deniz suyu 50 metre çekildi

30 Mart 2022 Çarşamba, 09:28

Muğla’nın Ula ilçesi turistik Akyaka Mahallesi'nde deniz suyunda çekilmeler yaşandı. Yer yer 50 metreye ulaşan çekilmeler gündüz saatlerinde başladı. Özellikle geceleri Dolunay çıktığında bu çekilmelerin daha fazla yaşanacağı açıklandı.

Bu mevsimde yaşanan deniz suyu çekilmelerinin süper gelgit olarak adlandırıldığını belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Nisan ayı başına kadar gelgitlerin sürebileceğini açıkladı.



