Nefes darlığı şikayetiyle gitmişti, karnından çıkanlar doktorları da şaşırttı: '10 kilo ağırlığında...'

05 Temmuz 2022 Salı, 13:15

Sivas'ın Divriği ilçesinde son 3 yıldır karın ve bel ağrısı çeken Türkan Karademir, birçok kez hastaneye başvurdu. 4 çocuk annesi Karademir'e, gaz sıkışması, yaşlılık veya kilo aldığı için ağrılarının olabileceği söylendi, net bir teşhis konmadı.

Hem ağrıları şiddetlenen hem nefes darlığı çeken Karademir, 10 gün önce Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Karademir'e, bazı tetkikler yapıldı.

'DİYAFRAMI YUKARI KALDIRACAK BÜYÜKLÜKTE BİR KİTLE'

Karademir'in vücudunda; kasıklardan midesine, diyaframı yukarı kaldıracak büyüklükte bir kitle olduğu tespit edildi. Hemen ameliyata alınan ve 4 saat süren operasyon sonrası Karademir'in karnından 10 kilo ağırlığında, 55 santimetre çapında bir kitle çıkartıldı. Operasyon sonrası sağlığına kavuşan Karademir, taburcu edildi.