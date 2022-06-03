Niğde'de yağ fabrikasında yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı!

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Niğde’nin Bor ilçesinde bulunan OSB’deki atık yağ deposunda fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı.

DHA
03 Haziran 2022 Cuma, 14:35

Bor ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesindeki atık yağ fabrikasında yangın çıktı. Yangının ardından olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrika yangınında çıkan dumanlar gökyüzünü kaplarken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Niğde fabrika Yangın

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