Niğde'de yağ fabrikasında yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı!

03 Haziran 2022 Cuma, 14:35

Bor ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesindeki atık yağ fabrikasında yangın çıktı. Yangının ardından olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrika yangınında çıkan dumanlar gökyüzünü kaplarken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.