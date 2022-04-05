Nisa bebeğin ölümüne ihmal incelemesi başlatıldı
İstanbul Pendik'te annesi tarafından boş bir araziye terk edilen Nisa Mihriban bebek beyin ölümü gerçekleşerek hayatını kaybetmişti. Nisa bebeğin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.
Pendik'te edilen Nisa Mihriban'ın ölümüyle ilgili yurt görevlilerinin ihmali olduğu iddiasıyla inceleme başlatıldığı öğrenildi.
ACİL TIP TEKNİSYENİ AMBULANSTA EMZİRMİŞTİ
İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Pendik 11 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, 29 Mart Salı günü Pendik'te boş araziye bırakılmış bir bebek ihbarına gitti.
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