NTV muhabiri anons yaptığı sırada büyük bir gürültüyle çöktü!

06 Kasım 2020 Cuma, 13:24

İzmir’de meydana gelen depremde ağır hasar gören ve acilen yıkılması gereken binaların yıkımı sürerken çarpıcı bir an yaşandı.

NTV Muhabiri Özden Ekuş’un Bayraklı’da bulunan Cambazoğlu Apartmanı’nın kontrollü bir şekilde yıkımı sırasında anons yaparken bina aniden yerle bir oldu. Binanın yıkılması sırasında ortalığı bir anda toz bulutu kapladı.

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası özellikle Bayraklı’da onlarca ev yıkıldı ya da ağır hasar aldı.