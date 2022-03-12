Öğrenci servis kazasında şube müdürü ve şef açığa alındı
Rize'de öğrenci servisinin TIR’a çarptığı, bir kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili yürütülen idari soruşturma kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde taşımalı eğitimden sorumlu şube müdürü ve şef açığa alındı
Kaza, 7 Mart'ta Portakallık Mahallesi'nde sahil yan yolda meydana geldi. İsmail Bıyık yönetimindeki 53 DR 986 plakalı öğrenci servis minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp ters yönde park halindeki 53 DM 401 plakalı sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) taşıyan TIR'a çarptı. Kazada 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
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