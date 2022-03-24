Öğrencilerin kaldığı bir apartta faturalar ödenmedi, öğrenciler karanlıkta kaldı

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Siirt'te üniversite öğrencilerinin kaldığı bir apartın elektrikleri, faturaların ödenmemesi nedeniyle kesildi. Öğrenciler duruma tepki gösterdi.

ANKA
24 Mart 2022 Perşembe, 11:56

Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi çevresinde bulunan özel bir apartta kalan öğrenciler, dün geceyi karanlıkta geçirdi. Öğrencilerin kullandıkları elektriğin ücretlerini apart sahibine verdiği, ancak apart sahibinin faturaları ödememesi nedeniyle elektriklerin kesildiği öğrenildi. Elektriklerin kesilmesiyle karanlıkta kalan öğrenciler, durumu tencere ve tavalara vurarak protesto etti.

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