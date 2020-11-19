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Ölümden saniyelerle kurtuldu! O anlar kamerada

Rusya'da arabasının camını kardan temizleyen kişi, dokuzuncu kattan düşen levhayı sonda farketmesi üzerine ölümden kıl payı kurtuldu.

cumhuriyet.com.tr
19 Kasım 2020 Perşembe, 17:40

Rusya'da ölümden mucize kurtuluş kameraya yansıdı. Olay,Rusya’nın Vladivostok şehrinde meydana geldi. Arabasının camındaki buzları temizleyen 27 yaşındaki Alexander Y. adlı kişi, son anda dokuzuncu kattan düşen levhayı fark etti. Refleksle kendisini geri çeken Alexander Y, ölümden son anda kurtulurken, düşen levha aracı kullanılamaz hale getirdi. Kazanın ardından aracının yanında fotoğraf paylaşan Alexander, " Ölmedim, refleks sayesinde yırttım. İşte aracımın yeni hali" ifadelerini kullandı.

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