Omzunda odunla Kapadokya’da koştu, görenler şaştı kaldı
Almanya’da omzunda odunla sıra dışı spor yapan ve uzun mesafe koşan Mehmet Topyürek, Kapadokya tatilini de odunla yaptı. Topyürek'i görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Almanya’da yaşayan ve dünyada ilk defa omzunda odunla koşan adam olarak tarihe geçen Mehmet Topyürek sıra dışı çalışmalarına gittiği yerlerde de davam ediyor.
Yaz tatili için geldiği Kapadokya bölgesini gezerken de omzundaki odundan bir an olsun ayrılmayan Topyürek, 16 Temmuz’da Almanya’da düzenlenecek olan Odunla Koşu yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek.
Almanya’da omzunda odun ile uzun mesafe koşularına katılan Topyürek; kafes dövüş sporlarında da Almanya 1.si ve Dünya 2. si oldu. 2015 yılından bu yana omzunda odunla en uzun mesafe koşma rekorunu da elinde bulunduran Topyürek, Kapadokya tatilini yaparken de odununu yanından ayırmadı.
Kapadokya’da peribacaları arasında yalın ayak, omzunda odunla koşan Topyürek’i gören turistlerde şaşkınlığını gizleyemedi.
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