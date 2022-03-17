Onur Anıtı’na saldırmışlardı: Hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu
Samsun'da Onur Anıtı'na saldırdıkları gerekçesiyle tutuklanan 2 kişi hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.
Samsun'da Onur Anıtı'na saldırdıkları gerekçesiyle tutuklanan 2 kişi hakkında yeni bir gelişme meydana geldi. Uyuşturucu suçlarından suç kayıtlarının bulunduğu öğrenilen C.R.F.(39) ve B.F.(25) hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame tanzim edildi ve Samsun 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
Başsavcılık iki şüpheli hakkında 5816 sayılı “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun”un 1/2 ve 2/1. maddeleri gereği ceza tayinlerinin alt sınırdan uzaklaştırılarak 1 yıldan 7,5 yıla kadar ve Türk Ceza Kanunu'nun 152/1.a, 35, 37, 44, 53, 54 ve 63. maddeleri gereği “Kamu malına zarar verme” suçlarından da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılıp, mala zarar verme teşebbüs aşamasında kaldığından dolayı da ilgili indirim maddelerinin uygulanmasını talep etti. Samsun 7. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti.
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