Osman Wöber için Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenlendi
Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 62 yaşında hayata veda eden Kurtlar Vadisi’nin Tuncay’ı ünlü oyuncu Osman Wöber için, Mecidiyeköy Büyük Sahne’de tören düzenlendi. Babasına veda eden kızı Irmak Wöber, “Babamla artık anılarda birlikte olacağız” dedi.
Kurtlar Vadisi dizisinde “Deve Tuncay” karakteriyle geniş kitlelere ulaşan ünlü oyuncu Osman Wöber geçen günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayata veda etmişti. Usta oyuncu için ilk tören Mecidiyeköy Büyük Sahne’de düzenlendi.
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