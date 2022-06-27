Oyuncu Osman Wöber toprağa verildi
Ünlü oyuncu Osman Wöber, İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne ile Teşvikiye Camii'nde düzenlenen törenlerin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçı, cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.
Sinema ve tiyatro oyuncusu Osman Wöber 62 yaşında, evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Wöber, İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Video Haberler
- Kanalizasyonda hırsızlık şüphelisi aradılar
- İngiliz yıldız ve sevgilisi sahilden kovuldu!
- Feci kaza: Sürücü yanarak hayatını kaybetti
- Son Dakika: Rus güçleri, alışveriş merkezini vurdu
- Oyuncu Osman Wöber toprağa verildi
- Madde bağımlısına polis şiddeti
- 'Sabır ve şükür tavsiyesiyle yoksulluğu reva görüyorlar'
- Ünlü oyuncu Osman Wöber'e veda
- Hamile kadın bayıldı, sürücüler kavgaya devam etti
- İktidar seçmeniyle karşı karşıya
En Çok Okunan Haberler
-
- İsmailağa'daki kavga yeniden alevlendi
- 'Ayıptır, insanlığa aykırıdır'
- Fehmi Koru'ya 'Erdoğan' telefonu
- Mahmut Efendi’den önce İsmailağa öldü!
- CHP'den Aykut Erdoğdu açıklaması
- BDDK'den ticari kredi kullanımına dair yeni açıklama
- Saray'dan domuz eti kararı
- Reuters duyurdu: Bankalardan 'kredi' kararı
- Hazine'den BDDK kararı ile ilgili açıklama
- 'Adıbelli' cinayetinin arka planı!