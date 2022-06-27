Oyuncu Osman Wöber toprağa verildi

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Ünlü oyuncu Osman Wöber, İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne ile Teşvikiye Camii'nde düzenlenen törenlerin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçı, cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

AA
27 Haziran 2022 Pazartesi, 17:45

Sinema ve tiyatro oyuncusu Osman Wöber 62 yaşında, evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Wöber, İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Osman Wöber Cenaze tören oyuncu

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