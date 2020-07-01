Özgür Özel'den çok sert tepki: Bir rezalete imza atıyorlar!

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 17:44

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP'nin Meclis'e sunduğu çoklu baro yasa teklifi ile ilgili "Avukatları partilerine göre ayırıp hakimlerin gözünde ona göre karar verebilecekleri, vatandaşın avukat seçerken de yandaş avukata gitmesini temin edecek bir rezalete imza atıyorlar" yorumunda bulundu.

Özel TBMM'de düzenlediği basın toplantısında teklifle İstanbul'da 24 baro kurulabileceğine dikkat çekti. Vatandaşın avukat tutarken iktidara yakın barolara kayıtlı avukatlara yöneleceğini söyledi. Yasa teklifini içeren metnin yurt dışında fıkra diye anlatılabileceğini söyleyen Özel "Bu metin Türkiye’yi dünyaya rezil etmekten başka hiçbir işe yaramaz" dedi.

Özel konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da 24 tane baro kurulabilecek bu kanun teklifine göre. Ne olacak? Ak Avukatlar Barosu, Milliyetçi Avukatlar Barosu, Sosyal Demokratlar Avukatlar Barosu, İyi Avukatlar Barosu…Çeşitli barolar. Baroların logolarında rabialar, kurtlar, kuşlar, zafer işaretleri, altı oklar…Sonra vatandaş avukat tutacak. Hakimler, savcıların durumu ortada. Sarayın talimatı olmadan karar yok. Bu şartta ne yapacak vatandaş? ‘Ak Avukatlar Bürosu’na gideyim ki verilecek karar da belli. Benim avukat Ak avukatlardan olursa hakim, savcı o gözle bakar’...Bir sürü avukat yandaş avukat barosuna gider ki ‘O logo bende olunca beni seçsin vatandaş'.

Hesabı anladık mı? Bu kadar basitleşebiliyorlar. Adalet dediğiniz sistemin her yerine müdahale ettiler şimdi savunma ayağına müdahale ediyorlar. Bu memlekette herkes bilir ki eğer tuz kokarsa hepimiz çürürüz. Tuzu kokutmaya çalışıyorlar. Avukatları partilerine göre ayırıp hakimlerin gözünde ona göre karar verebilecekleri, vatandaşın avukat seçerken de yandaş avukata gitmesini temin edecek bir rezalete imza atıyor bunlar. İtirazımız buna. Bu metnin İngilizcesi, Japoncası, Fransızcası, Çincesi yok. Bu metni bir tek bunlar yazar, bunlar imzalar. Bu metnin İngilizcesi fıkra gibi anlatılır. Türkiye’yi dünyaya rezil etmekten başka hiçbir işe yaramaz."