Özlem Gürses'in sorusu Mehmet Akif Ersoy'u şaşırttı
Halk TV'de yayımlanan "Perdenin Önü Arkası"na bağlanan Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy, programın moderatörü Özlem Gürses'in sorusu karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Türkiye'den, Taliban militanlarının büyük kısmında kontrolü ele geçirdiği Afganistan'a giden tek basın mensubu olan Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy, başkent Kabil'deki atmosfere dair değerlendirmelerde bulundu.
Halk TV'de yayımlanan "Perdenin Önü Arkası"na bağlanan Ersoy, programın moderatörü Özlem Gürses'in sorusu karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Gürses'in "Açık sorayım Mehmet Akif Afganistan’a şeriat mı geldi?" sorusunu yanıtlayan Ersoy "Şeriat geldi mi derken? Tabii ki şeriat geldi." yanıtını verdi.
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