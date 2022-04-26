Pakistan'da patlama
Pakistan'da bir üniversitede meydana gelen patlamada 4 kişi öldü
Pakistan’da Karaçi Üniversitesi'nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2'si yabancı uyruklu 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Geo News televizyonundaki habere göre, üniversite yerleşkesi içerisinde bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamada ilk belirlemelere göre 2'si yabancı uyruklu 4 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ilkyardım ekibi gönderildi.
Güvenlik güçleri, patlamanın sebebini araştırıyor.
Video Haberler
- Emeklilerden 'zamsız ikramiye' protestosu
- Pakistan'da patlama
- Polise baltalı saldırı
- Maske ile ilgili karar verildi
- Derenin analiz raporu tamamlandı
- Sokak ortasında ceset bulundu!
- Kazada ölümden döndü, şoförü görünce şikayetçi olmadı
- Büyükçekmece'de hafriyat kamyonu devrildi
- İşçi konteynerleri yandı
- Tuzla'da soygun dehşeti: Kuyumcuyu vurup kaçtılar
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Gezi Parkı' kararı ve AKP'nin seçim hesabı
- 'Adaletin kanını emen bu vampir...'
- Ukrayna, silah ve Hande Fırat'ın eşi...
- Patateste kanser ihtimali
- 'Burnuma garip kokular geliyor'
- Gerekçelerini tek tek sıraladı
- 'Savcılığa ben bildirdim...'
- Erdoğan duyurdu: Maske kaldırıldı
- 'Bizi Silivri'ye götürecekler'
- AKP'yi karıştıran tutuklamalar