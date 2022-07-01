Para vermeyen anne ve babasını hastanelik etti: 'Bunu yapan doğurduğum evlat...'

01 Temmuz 2022 Cuma, 11:18

Dikmen ilçesine bağlı Kanlıçay köyünde Yaşar Bozel isimli kişi, otomobilini tamir ettirmek için annesi Fatma ile babası Kemal Bozel'den para istedi. Bozel çifti, paraları olmadığını söyledi. Bunun üzerine Yaşar Bozel, anne ve babasına saldırdı, 2 saat boyunca baston, koltuk değneği ve balta sapıyla darbetti.

Haberin devamı...