Para vermeyen anne ve babasını hastanelik etti: 'Bunu yapan doğurduğum evlat...'

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Sinop'un Dikmen ilçesinde Yaşar Bozel, kendisine para vermeyen annesi Fatma (78) ile babası Kemal Bozel'i (71), 2 saat boyunca baston, koltuk değneği ve balta sapıyla darbetti. Çiftin vücudunda kırıklar oluşurken, şüpheli gözaltına alındı. Fatma Bozel, "Bir eşime vurdu, bir bana vurdu. Evin önünde çok darbe yedik" dedi.

DHA
01 Temmuz 2022 Cuma, 11:18

Dikmen ilçesine bağlı Kanlıçay köyünde Yaşar Bozel isimli kişi, otomobilini tamir ettirmek için annesi Fatma ile babası Kemal Bozel'den para istedi. Bozel çifti, paraları olmadığını söyledi. Bunun üzerine Yaşar Bozel, anne ve babasına saldırdı, 2 saat boyunca baston, koltuk değneği ve balta sapıyla darbetti.

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