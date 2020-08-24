Parkın ortasında kadına şiddet: O anlar, yurttaşın kamerasına böyle yansıdı

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 21:12

Antalya’da Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2772. Sokak’taki bir parkta bir erkek, yere yatırdığı kadına şiddet uygulamaya başladı. Şahıs, kadının önce yüzüne, daha sonra da karın bölgesine vurdu.

Kadın aldığı darbelerle ağlarken, şahsın kadına 'bağırma' diyerek vurmaya devam ettiği anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayı gören vatandaşların durumu polise bildirdiği öğrenildi. Bir süre sonra şahsın yerdeki kadının elinden tutarak kaldırıp olay yerinden ayrıldığı belirtildi.