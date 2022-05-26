Pendik’te şaşırtan görüntü: Arılar ağaç kovuğuna yuva yaptı
Pendik’te her gün çok sayıda kişinin önünden geçtiği bir ağacın kovuğuna arılar yuva yaptı. Pendik Belediyesi ekipleri tarafından ağaç kovuğundaki arılar toplanarak kovanlara götürüldü.
Pendik’te Çarşı Camii önünde bulunan ve her gün önünden çok sayıda insanın geçtiği bir ağacın kovuğuna arılar yuva yaptı. Ağaç kovuğundaki arıları görerek şaşkınlık yaşayan vatandaşlar ise durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine Pendik Belediyesi ekipleri harekete geçti. Ağaç kovuğuna yuva yapan arılar, Pendik Belediyesi ekipleri tarafından toplanarak kovanlara götürüldü.
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