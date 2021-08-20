Perinçek'in sözleri Habertürk canlı yayınını karıştırdı

20 Ağustos 2021 Cuma, 09:35

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi ile ülkenin yönetimini kontrolü altına alan Taliban, dünyada olduğu gibi ülkemizde de tartışılmaya devam ediyor.





Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili olarak "Taliban, Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye'de yaptığı gibi Afganistan'ın Kurtuluş Savaşı'nı başardı" açıklamasında bulunmuş ve tartışma yaratmıştı.

'AFGANİSTAN, KURTULUŞ SAVAŞI'NA BENZER BİR MÜCADELE VERDİ'

Habertürk'te "Nedir Ne Değildir" programına katılan Doğu Perinçek, bu açıklamalarını yineleyerek Afganistan'ın tıpkı Kurtuluş Savaşı'na benzer bir mücadele verdiğini söyledi. Bunun üzerine Nagehan Alçı aynı Afgan halkının Taliban'dan kaçabilmek için havaalanlarına akın ettiğini söyleyerek "Taliban belli bir hayat tarzını kabul etmeyenleri yok eden, sokak ortasında infaz eden bir görüntü ortaya çıktı" ifadelerini kullandı. Perinçek ise "Öyle bir şey görmüyoruz ki." yanıtını verdi.

'ACABA İNSANLARI ÇILDIRTMAYA MI ÇALIŞIYORSUNUZ?'

Perinçek'in Taliban yorumlarına bir süre sonra dayanamayarak araya giren Nagehan Alçı, "Lafınızı kesiyorum ama şunu sormak istiyorum. Açıkçası sizi dinlerken şeytan bana şu soruyu da sordurtuyor. Acaba insanları çıldırtmaya mı çalışıyorsunuz?" ifadelerini kullanarak Taliban'ın yaptıklarının Kurtuluş Savaşı'nın ve modernleşmenin tam tersi olduğunu belirtti.

'BAĞIMSIZ BİR ÜLKE DEĞİLSENİZ NE KADIN NE ERKEK EŞİTLİĞİ OLUR'

Bunun üzerine Perinçek, "Siz bağımsız ülke değilseniz, ne kadını kurtarırsınız, ne kadın erkek eşitliği olur. ABD yanından bakarsanız, Amerikan'ın Afgan kadınlarına tecavüz etmesi problem olmuyor ama Taliban yönetiminde Afganların bir kurtuluş sağlaması birden birebir kadın meselesini getiriyor" dedi.

KAPANIŞ ÖNCESİ ORTALIK KARIŞTI

Programın Mehmet Akif Ersoy kapanış anonsunu yaparken, Habertürk TV Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin söz aldı ve ortalık karıştı.

Çetiner Çetin: “Ben şöyle bir gözümde canlandırdım sayın Perinçek, bir ay sonra Afganistan hükümeti için Kabil’de elinde kırmızı karanfillerle Taliban yöneticilerini selamlayabilir.”

Doğu Perinçek: “Sizin bu iğnelemenizi size hiç yakıştırmadım. Mert olun biraz, ben kimseye kırmızı karanfil vermedim. Bir kere saptırmayın, sizin neyi ima ettiğinizin farkındayım. Ben Abdullah Öcalan’a gittim ve teslim ol Türkiye’ye dedim ve böyle laf sokuşturmayın! Böyle mert konuşalım, bu şekilde cevabınızı alırsınız.”

Mehmet Akif Ersoy: Ben ortamı yatıştırayım…

Doğu Perinçek: “Bakın Taliban benim şu an dostum. Taliban’ın başarılı olmasını istiyorum. Amerika’ya karşıya başını dik tutmasını Afgan milletinin istiyorum. Ona kırmızı karanfil de veririm, ama Abdullah Öcalan’a kırmızı karanfil vermedim. Sizin bu iğnelemenizi de hiç buradaki edebe ve adaba terbiyeye yakıştıramadım anladınız mı. Böyle tartışılmaz, böyle yaptıkça ben açarım olayı. Dürüst olun böyle açıktan güreşin faul yapmayın size onu öneririm hayatınızda dürüst olmanızı ve açık güreşmenizi öneririm.”

Çetiner Çetin: “Sayın Perinçek dürüstlük dersini sizden almayacağım”

Doğu Perinçek: Alın alın..

Çetiner Çetin: “Ben iyi bir gazeteciyim, dürüstlük dersi konusunda da siyasi ilkeler konusunda da, dürüstlük konusunda da size derste veririm.”

Doğu Perinçek: Hiç ders veremezsiniz.

Çetiner Çetin: “Biz gazeteciyiz siz siyasetçisiniz biz sizi eleştirebiliriz de soruda sorabiliriz. Ama sizin bunu böyle tehdit yöntemiyle laf sokuşturmanızın anlamı yok. Ben öyle tehditlere de gelmem bunu da bilin, öyle tehditle,..”

Doğu Perinçek: “Ben de tehdit olmaz ama böyle faullü görüşmeleri sevmem birisi öyle yaptı mı onun o tavrını yüzüne vururum. Gaz tenekeci vardır, gazeteci vardır.”