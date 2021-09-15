'Pes' dedirten hırsızlık olayı kamerada
Şanlıurfa'da bir mağazanın önünde üzerinde elbise bulunan cansız mankenin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre hırsızlık olayı, Haliliye ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki bir mağazanın önünde yaşandı. Mağaza işletmecisi iş yerinin önünde bulunan cansız mankenin yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerasını inceleyen işletmeci, cansız mankenin çalındığını fark etti. Durumun polise bildirilmesinin ardından görüntüleri inceleyen ekipler, şüpheli Ö.F.C.'yi gözaltına aldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde bir kişinin mağazanın önünde bir süre etrafa baktıktan sonra cansız mankeni alarak uzaklaştığı görülüyor.
“DUYARSIZ İNSANLARA ÜZÜLDÜM"
İş yeri sahibi, güvenlik kameralarını izlerken çevredekilerin duruma duyarsız kalmasına üzüldüğünü söyledi.
İşyeri sahibi Salih Demir, “Ben buradaki mağazanın sahibiyim. Burada bir hırsızlık olayı oldu. Mevzu hırsızlık değil, mevzu burada hırsız mankeni alıp gidiyor ama diğer insanlar elini atıp durdurmuyor. Ben insanlık namına çok şeyin kaybolduğuna inanıyorum. Bu bizim memleketimiz için de geçerlidir. Elinizden geldikçe büyükleri olarak merhameti, insanlığı, öğretin. Bir insanın merhameti yoksa, insanlığı yoksa, ne halkına, ne ailesine, ne çocuğuna faydası olur. Elinizden geldikçe merhametli bireyler yetiştirin ki bu nesli kurtaralım. Yoksa kurtaramayacağız. Siz sizden olanı Allah yoluna sokarsanız, emin olun bu çevremiz daha düzgün olur” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Davutoğlu'na çarpıcı 'Erdoğan' sorusu
- 'Pes' dedirten olay! Cansız mankeni kucaklayıp götürdü
- Yolcu otobüsü, otomobille çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
- Hamza Dağ açıkladı: Bu da AKP'nin anketi
- Türkiye’de bir ilk: Öksürük sesinden anlaşılacak
- Fotoğraf çekiminde gelin ve damadı köpek kovaladı
- Belediyeye ait tabelayı götürmek istedi, şoke oldu!
- İstanbul’da “omuz atma” cinayeti kamerada
- 6 aylık çocuk ölümden böyle döndü
- Canlı yayında AKP'li Çelik'e yanıt verdi