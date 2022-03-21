Polis, 16 yaşındaki çocuğu son anda kurtardı

21 Mart 2022 Pazartesi, 17:28

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 16 yaşındaki lise öğrencisi binanın dış cephesine kurulan demir iskele üzerine çıktı. Olayı görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı. Yarım saatlik ikna çabaları sonuç vermeyince sivil bir polis, anlık dalgınlığından yararlandığı 16 yaşındaki çocuğu ani bir hamleyle yakaladı.

