Polis, DEVA Partili Yeneroğlu'nun üzerine yürümüştü: AKP'den 'sürpriz' destek

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AKP Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, polisin parmak sallayarak üzerine yürüdüğü DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'na destek verdi.

cumhuriyet.com.tr
19 Haziran 2022 Pazar, 09:44

Ankara Kızılay’da Somalililer tarafından işletilen Saab Cafe’nin tabelasının geçen günlerde yapılmak istenen açılışı polis müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Açılış sırasında orada bulunan DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da müdahalenin hukuksuz olduğunu savunarak işletmecilere destek olmuştu.


Mustafa Yeneroğlu Orhan Atalay

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