Polis kılığına girip 100 bin liralık soygun yaptılar
İstanbul Pendik'te, kendisini polis olarak tanıtan 5 kişi, girdikleri evde bulunan C.İ'ye hakkında FETÖ VE PYD terör örgütü üyeliği iddiası bulunduğunu belirterek, arama yapacaklarını söylediler, bu arada 100 bin lira değerinde ziynet eşyası ve cep telefonunu çaldılar.
Emniyetten verilen bilgiye göre, 17 Aralık'ta Pendik Batı Mahallesi Erol Kaya Caddesi'nde bulunan bir eve polis kılığında gelen 5 kişi, ikamette bulunan C.İ'ye hakkında FETÖ VE PYD terör örgütüne üye olduğu yönünde istihbari bilgi bulunduğunu söyleyerek, arama yapacaklarını ifade ettiler.
Sahte polisler evde bulunan C.İ. ile yakınları S.İ. ve F. İ'nin yanında bir kişiyi bırakan sahte polislerden dördü sözde arama gerçekleştirdi. Yaklaşık 100 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve cep telefonunu alan sahte polisler, herhangi bir tutanak da tutmadan ayrıldılar. Bunun üzerine aile soyulduklarını anlayarak suç duyurusunda bulundu.
Polisin yaptığı çalışmalar sonucunda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
18 şüpheliden 14'ü 21 Aralık tarihinde adli makamlara sevk edildi, 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 21 Aralık'ta yakalanan diğer 4 şüpheli ise hala gözaltında.
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