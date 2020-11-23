Polis TBMM'ye girip muhalefete müdahale etti!
CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, esnafın sorunlarına dikkat çeken iki döviz açtı. Polis görüntü çeken milletvekili danışmanını engellemeye çalıştı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ticaret Bakanlığı bütçesi görüşülmeye başlandı. HP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin Pekcan’a, “Esnafı virüs değil, terk edilmişlik öldürecek” ve “Esnaf Tükendi! Kapatılan esnaf zor durumda. Kiralar, faturalar ve masraflar için esnafa destek” yazılı dövizler açıp, “Sayın Bakan esnaf destek bekliyor” diye seslendi.
Bu sırada milletvekili sıralarının önüne gelen bir polis memuru Girgin’in danışmanının görüntü almasını engellemeye çalıştı. Bunun üzerine CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ayağa kalkarak polise tepki gösterdi, polis memuru salondan çıkarıldı.
''POLİSİN BURADA NE İŞİ VAR''
Bekaroğlu, AKP'li milletvekillerinin "Polis işini yapıyor" savunmaları üzerine, "İşi o değil. Arkadaşımız Sayın Bakan'a bir mesaj iletiyor, danışmanı da çekiyor. Polisin burada ne işi var, polis Meclis'e nasıl müdahale edebilir?" diye konuştu.
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