Polisle alay ettiği görüntüleri paylaşan kişiye gözaltı
Emniyet Teşkilatını küçük düşürücü videolar çekip sosyal medya üzerinden paylaştığı belirtilen Pakistan uyruklu A.K. gözaltına alındı
Pakistan uyruklu bir kişi sosyal medya üzerinden Emniyet Teşkilatıyla dalga geçtiği videoları paylaştı.
"Türk Milletini, Cumhuriyetini, Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında kimliği tespit edilen A.K. dün Beylikdüzü'nde yakalanarak gözaltına alındı.
A.K.'nin polisteki işlemleri devam ediyor.
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