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Polisler, maske takmayan iki kadını darp etti

Kadıköy'de polisler, maske takmadıkları gerekçesiyle iki kadını darp etti. ÇHD, darp görüntülerini sosyal medyada yayınlayarak kadına yönelik şiddete tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
19 Ağustos 2020 Çarşamba, 22:25

Çağdaş Hukuçular Derneği İstanbul Şubesi, sosyal medya üzerinden Kadıköy'de maskesi burnunu kapatmadığı iddiasıyla durdurulup ceza kesilmek istenen, daha sonra da darp edilen kadınların videosunu paylaşarak tepki gösterdi.

Söz konusu olayda kadınların polislerce sözlü tacize uğradığını ifade eden ÇHD İstanbul Şubesi, "Kadına şiddete sessiz kalma" etiketini kullanarak darp görüntülerine tepki gösterdi.

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