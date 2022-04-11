Polisten, kazayı çeken gazeteciye önce müdahale sonra tehdit: 'Bak çok sinirliyim'
Samsun’da 1 kişinin yaralandığı kazayı çeken gazeteci, yaralının yakını olduğunu söyleyen bir sivil polis tarafından engellendi. Önce gazetecinin kamerasına müdahale eden polis memuru ardından da çekim yapmaması için tehditte bulundu.
Kaza; Samsun’un İlkadım ilçesi Fuar Caddesi üzerinde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Hali’nin önünde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Özden E. idaresindeki 06 CKZ 103 plakalı Skoda Fabia marka/model otomobil ile Abdullah K.’nin kullandığı 55 AAZ 791 plakalı Fiat Punto marka/model otomobil aynı istikamette giderken çarpıştı.
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