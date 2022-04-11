Polisten, kazayı çeken gazeteciye önce müdahale sonra tehdit: 'Bak çok sinirliyim'

Abone Ol google-news

Samsun’da 1 kişinin yaralandığı kazayı çeken gazeteci, yaralının yakını olduğunu söyleyen bir sivil polis tarafından engellendi. Önce gazetecinin kamerasına müdahale eden polis memuru ardından da çekim yapmaması için tehditte bulundu.

cumhuriyet.com.tr
11 Nisan 2022 Pazartesi, 15:55

Kaza; Samsun’un İlkadım ilçesi Fuar Caddesi üzerinde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Hali’nin önünde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Özden E. idaresindeki 06 CKZ 103 plakalı Skoda Fabia marka/model otomobil ile Abdullah K.’nin kullandığı 55 AAZ 791 plakalı Fiat Punto marka/model otomobil aynı istikamette giderken çarpıştı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler