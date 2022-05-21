Prof. Dr. Akmaz: Konya havzasındaki küçükbaş sayısında yüzde 60 azalma var

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Konya havzasında, son yıllarda küçükbaş sayısında yüzde 60 azalma olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ali Akmaz, 1990'lı yıllarda 4 milyon olan koyun varlığı, 2000'li yıllarda 1 milyon 400 bine kadar geriledi.

DHA
21 Mayıs 2022 Cumartesi, 13:56

Son yıllarda başta Konya havzası olmak üzere İç Anadolu Bölgesinin büyük kısmında koyun sayısında azalma olduğunu dile getiren Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Akmaz, “Türkiye’de maalesef destek politikaları arzu edilir düzeyde verimliliği artırır seviyede değil” dedi.

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