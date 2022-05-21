Prof. Dr. Akmaz: Konya havzasındaki küçükbaş sayısında yüzde 60 azalma var

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 13:56

Son yıllarda başta Konya havzası olmak üzere İç Anadolu Bölgesinin büyük kısmında koyun sayısında azalma olduğunu dile getiren Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Akmaz, “Türkiye’de maalesef destek politikaları arzu edilir düzeyde verimliliği artırır seviyede değil” dedi.



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