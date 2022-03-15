Prof. Dr. Aydın, pandemideki son durumu değerlendirdi: Daha kötü varyant gelmeyecek

15 Mart 2022 Salı, 11:12

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aydın, koronavirüsün mutasyona uğramaya ve yeni varyantlar oluşturmaya devam edeceğini belirtti.



Salgında en büyük silahın aşılanma olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Aydın, "En son oluşan Omicron varyantı, kendi içinde ikinci bir varyant oluşturdu ama Omicron türü varyant. Bu varyant atasal virüsten çok uzaklaştı. 60'a yakın mutasyon yaptı. Bütün bu mutasyonların geri dönüp, Delta'ya veya Alfa'ya benzeyen yeni varyant oluşumunu beklemiyoruz. Yeni oluşacak varyantların Delta gibi ciddi sağlık sorunu yaratabileceğini öngörmüyoruz. Varyant oluşumu devam edecek ama iyi yönde devam edeceğine yönelik kanılarımız var. Daha kötü bir varyant gelmeyecek" dedi.



