Prof. Dr. Ayşe Buğra'dan Erdoğan'ın o sözlerine yanıt

09 Şubat 2021 Salı, 11:45

Çalar Saat programına katılan Prof. Dr. Ayşe Buğra, Erdoğan'ın "Yani aynı zihniyet şu Osman Kavala denilen bu ülkede Soros adeta ofisi olan temsilcisi olan kişinin karısı da yine aynı şekilde Boğaziçi Üniversitesi'nde bu provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadındır. Şimdi biz ülkemizi, böyle nadide bir üniversitemizi bunları alın istediğiniz gibi karıştırın mı diyeceğiz. Buna müsaade etmemiz mümkün değil' sözlerini değerlendirdi.



Erdoğan'ın sözlerine ilişkin programda konuşan Buğra, "Bu demeci ilk duyduğum zaman bu heralde dikkat çekilmesi gereken bir şeyde eşimin davası ile bir duruşmanın ortasında gelldi bu. Zaten son derece üzücü bir süreç. Bunu duyduğum zaman hakikaten inanılır gibi değil. Ve söylediğim 3 cümle duruşmada bu uzun sürmüş dava, tutukluluk, 3.5 yılı aşkın tutukluluk artık bir işkenceye dönüştü. Söylenenleri esef verici buluyorum. memleketim adına üzülüyorum. Gerçek esef verici bir şety. İnsanın annesiyle, babasıyla özdeşleştirilmesi... Bu çok rahatsız edici bir şey. Sadece kendiniz olarak görülmediğiniz için değil, onlar için de.... Bakalım benim annem, babam, eşim benim bugün durduğum yerde olduğum gibi görünmek istiyorlar mı? Babam ne düşünürdü? Annem ne düşünürdü? Eşimin benim yaptığım, söylediğim her şeyden sorumlu olması onu nasıl etkilerdi? Onun için insanlara insan gibi bakmak çok önemli." ifadelerini kullandı.

"ÇOK KIRICI"

Küçükkaya'nın Erdoğan'ın sözlerinin hatırlatılması üzerine ise Buğra, "Çok kırıcı oldu ve yani alıştığımız bir şey değil bu... Birisinden bilmem kimin karısı kadın ve provokatör isnadı var bunlar hiç yakışmıyor hakikaten. Onun için esef verici olduğunu söylüyorum" dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerini değerlendirirken Prof. Dr. Ayşe Buğra'yı hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, 'Yani aynı zihniyet şu Osman Kavala denilen bu ülkede Soros adeta ofisi olan temsilcisi olan kişinin karısı da yine aynı şekilde Boğaziçi Üniversitesi'nde bu provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadındır. Şimdi biz ülkemizi, böyle nadide bir üniversitemizi bunları alın istediğiniz gibi karıştırın mı diyeceğiz. Buna müsaade etmemiz mümkün değil' ifadelerini kullanmıştı.