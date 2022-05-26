Prof. Dr. Karul: Göbeklitepe, ilk kez insanların aynı noktada yıl boyu yaşadıkları yerlerden biri

26 Mayıs 2022 Perşembe, 12:33





Prof. Dr. Karul, Denizli'de düzenlenen 42'nci Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu'nda İnsanlık tarihinin 12 bin yıl öncesine ışık tutan Göbeklitepe'deki 2021 yılına ait kazılarla ilgili sunum yaptı.

Burada DHA'ya açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Karul, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'nin genel anlamıyla insanların yerleşik yaşama başladığı yerlerden biri olduğunu söyledi. Göbeklitepe'de yapılan kazıların insanlık tarihinde daha öncesinde bilinmeyen birtakım şeyleri ortaya çıktığı yerlerden biri de olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Karul, "Göbeklitepe'de ortaya çıkan kalıntıların anıtsallığı sembolik değerlerin yüksek olmasındandır. Haliyle bu durum da daha fazla ilgi çekmesini sağlayan unsurların başında geliyor. Genel anlamıyla Göbeklitepe, insanların yerleşik yaşama başladığı yerlerden biri. Bugünden baktığımızda yerleşik yaşam, bugünkü toplum düzenimizin temellerinin atıldığı süreci ifade ediyor. İlk kez insanların aynı noktada yıl boyu yaşadıkları yerlerden biri" diye konuştu.