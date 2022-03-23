Prof. Dr. Meriç Albay'dan "Müsilaj tekrar gelecek" uyarısı

23 Mart 2022 Çarşamba, 10:12

Avcılar Belediyesi, Dünya Su Günü’nde, suyun doğru ve bilinçli kullanılması amacıyla bir panel gerçekleştirdi. Avcılar Belediyesi Toplantı Salonunda yapılan panele Belediye Başkanı Turan Hançerli, akademisyenler, belediyenin birim müdürleri, öğrenciler ile çok sayıda davetli katıldı.



