Prof. Dr. Meriç Albay'dan "Müsilaj tekrar gelecek" uyarısı
Prof. Dr. Meriç Albay açıklamasında “Ne zaman gelir bilmiyoruz. Ama şartlar oluştuğunda müsilaj tekrar gelecek. Neden çünkü biz, 50-60 yıldan beri İstanbul çevresini sanayi şehrini yapmışız ama atıklarını sürekli denize atmışız." dedi.
Avcılar Belediyesi, Dünya Su Günü’nde, suyun doğru ve bilinçli kullanılması amacıyla bir panel gerçekleştirdi. Avcılar Belediyesi Toplantı Salonunda yapılan panele Belediye Başkanı Turan Hançerli, akademisyenler, belediyenin birim müdürleri, öğrenciler ile çok sayıda davetli katıldı.
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