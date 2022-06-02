Prof. Dr. Orta: Türkiye, meteorolojik ve zirai kuraklık yaşıyor
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Halim Orta, Türkiye'nin nisan ayından beri meteorolojik ve zirai kuraklık yaşadığını belirterek, "Alternatif senaryolar üretecek bir Milli Kuraklık Merkezi kurmamız lazım. Hatta bu kuraklık merkezlerinin sadece bizim ülkemizde olması da yetmez. Tüm komşu ülkelerde kurulup bunların birlikte çalışması entegre olması ve bölgesel, kıtasal anlamda çözüm alternatifleri üretmesi gerekir" dedi.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, kış döneminde Türkiye geneli, özellikle İstanbul dahil, Marmara Bölgesi'nin yoğun kar ve yağmur alarak iyi bir dönem geçirdiğini söyledi.
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