Prof. Dr. Orta: Türkiye, meteorolojik ve zirai kuraklık yaşıyor

02 Haziran 2022 Perşembe, 12:20

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, kış döneminde Türkiye geneli, özellikle İstanbul dahil, Marmara Bölgesi'nin yoğun kar ve yağmur alarak iyi bir dönem geçirdiğini söyledi.



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