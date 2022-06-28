Raziye Oskay cinayeti: Katil Barış Can Uçuk'a indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
Mersin’de sokak ortasında tabancayla vurarak 24 yaşındaki Raziye Oskay’ı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Barış Can Uçuk, kasten adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile ruhsatsız silah bulundurmaktan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Barış Can Uçuk. SEGBİS ile katılırken, genç kızın annesi Fatma İsmet Oskay, babası Murat Oskay, kız kardeşi, taraf avukatları ile Oskay ailesinin yakınları, kadın dernekleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
Duruşmada konuşan sanık Barış Can Uçuk, "Pişmanım keşke böyle olmasaydı" dedi.
Baba Murat Oskay ile anne Fatma İsmet Oskay ise zanlının en ağır cezayı almasını istedi.
Taraf avukatları ile tanıkları da dinleyen mahkemeye heyeti, zanlıya ’kasten adam öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ruhsatsız silah bulundurmaktan da 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, zanlıya hiçbir indirim uygulamadı.
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