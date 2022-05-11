Rehin alıp 'kırmızı etek' giydiren sanığın tahliyesinde Başsavcılıktan açıklama

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, O.S.’ye (28) kırmızı etek giydirip tehdit ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada tahliye edilen Ebubekir T.'yle ilgili olarak “Sanık E.T.’nin diğer sanıklar Y.D.Ç., G.K. ve M.Ş. ile birlikte habere konu olay sebebiyle yargılandığı Bursa 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada tutukluluğu devam etmektedir” açıklaması yaptı.

dha
11 Mayıs 2022 Çarşamba, 12:08

Bursa'da husumetli oldukları iki kişiyi evde alıkoyup, birine silah zoruyla mermi yutturarak gecelik giydirdiği öne sürülen 3’ü tutuklu 4 şüpheliden Ebubekir T.’nin, bir başka olaya daha karıştığı belirlendi. O.S.’ye kırmızı etek giydirip cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı ortaya çıkan Ebubekir T., bu suçtan da tutuklandı.

Ebubekir T. hakkında bu dosyadan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bursa 8’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında Ebubekir T. “Kız arkadaşımla birlikte olmak istemiş. Sinirlendiğim için kız kardeşime ait eteği giydirdim. Ama videoyu hiçbir yerde paylaşmadım” dedi. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında tüm deliller toplandığı için sanığın tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan O.S.’nin zorla getirilmesine, Ebubekir T.’nin kız arkadaşının dinlenmesine ve sanığın bu suçtan tahliyesine karar verdi.

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