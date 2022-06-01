'Rezidanstaki işkencede' yeni gelişme: İkinci iddianame hazırlandı

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Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir süre flört ettiği Demet A.'yı (21) kaçırıp, işkence eden Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir (24) ve onun arkadaşı Tuğba Demirci (22) hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, 3 kişi hakkında 8 farklı suçtan 41'er yıl hapis cezası istendi.

DHA
01 Haziran 2022 Çarşamba, 10:42

Olay, 8 Nisan'da Kosova Mahallesi'ndeki rezidansta meydana geldi. Murat Demirci, bir süre flört ettiği ve 1 ay önce işten ayrılan eski çalışanı Demet A.'yı aradı. Daha sonra Murat Demirci, Demet A.'yı Meram ilçesindeki iş yerinden alarak otomobiline bindirdi.

Rezidans işkence iddianame konya

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