'Rezidanstaki işkencede' yeni gelişme: İkinci iddianame hazırlandı
Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir süre flört ettiği Demet A.'yı (21) kaçırıp, işkence eden Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir (24) ve onun arkadaşı Tuğba Demirci (22) hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, 3 kişi hakkında 8 farklı suçtan 41'er yıl hapis cezası istendi.
Olay, 8 Nisan'da Kosova Mahallesi'ndeki rezidansta meydana geldi. Murat Demirci, bir süre flört ettiği ve 1 ay önce işten ayrılan eski çalışanı Demet A.'yı aradı. Daha sonra Murat Demirci, Demet A.'yı Meram ilçesindeki iş yerinden alarak otomobiline bindirdi.
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