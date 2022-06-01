'Rezidanstaki işkencede' yeni gelişme: İkinci iddianame hazırlandı

01 Haziran 2022 Çarşamba, 10:42

Olay, 8 Nisan'da Kosova Mahallesi'ndeki rezidansta meydana geldi. Murat Demirci, bir süre flört ettiği ve 1 ay önce işten ayrılan eski çalışanı Demet A.'yı aradı. Daha sonra Murat Demirci, Demet A.'yı Meram ilçesindeki iş yerinden alarak otomobiline bindirdi.

