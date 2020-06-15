Rize'de CHP'li belediyeye yönelik 'kayyım' iddiası, yurttaşları sokağa döktü

15 Haziran 2020 Pazartesi, 20:29

CHP’nin Rize yerel seçimlerinde kazandığı tek ilçe olan Fındıklı'da belediyeye kayyım atanacağı iddiası halkı sokaklara döktü. Hiçbir komplo, iftira, tehdit ve karalamanın kendilerini yoldan döndüremeyeceğini belirten Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu “Hep birlikte üretecek, hep birlikte yönetecek, MECİ’yi büyüteceğiz. Herkese rağmen, her şey çok güzel olacak." dedi. Çervatoğlu, Emniyet güçlerinin kalabalığa müdahale etmeye çalışması üzerine ise “Arkadaşlar bu desteği bütün Türkiye gördü. Bu kadar korku ve kaygıya da gerek yok sevgili Emniyet mensupları. Siz bizsiniz, biz siziz” ifadelerini kullandı.

Fındıklı Belediyesi’ni hedef alan iddiaların üzerine CHP İl başkanı Saltuk Deniz ve İlçe başkanları, Belediye ve İl Genel Meclis üyeleri ve Fındıklı halkıyla birlikte basın açıklaması gerçekleştirdi.

CHP Fındıklı İlçe Başkanlığı önünde yapılan basın açıklamasında, “1 yılı geçmesine rağmen seçim sonuçlarını kabullenmeyenler, belediyemizin halkımızla birlikte yürüttüğü çalışmaları karalamakta, yalanlar ve iftiralar üretmeye çalışmaktadırlar” denildi. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu’na destek mesajı verildi.

Çervatoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün, Genel Başkanımız bu ülkede “Hak, Hukuk, Adalet” için yola çıkmıştı bir yıl önce. Biz, “Hak, Hukuk, Adalet” için bedenimizi toprağa yatıran bir anlayıştanız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Her şey çok güzel olacak. İyi ki varsınız. İyi ki sizin evladınız, sizin kardeşiniz, sizin omuzdaşınızım. Bu benim için büyük bir onur. Büyük ailem Fındıklı Halkına destekleri için yürekten teşekkür ediyorum. Hiçbir komplo, iftira, tehdit ve karalama bizleri yolumuzdan döndüremeyecek. Hep birlikte üretecek, hep birlikte yönetecek, MECİ'yi büyüteceğiz."

“KAYGIYA VE KORKUYA GEREK YOK”

Kalabalığa müdahale etmeye çalışması üzerine Emniyet güçlerine seslenen Çervatoğlu, şu ifadeleri kullandı;

"Şimdi, arkadaşlar, Emniyet görevlileri lütfen müdahale etmeyin. Ben şey yapacağım. Lütfen. Biz cenazemizi de kaldırmasını, pandemi koşullarını da bileniz. Fındıklı'da pandemi koşullarında ne iyi çalışmayı yapan ilçeyiz. Bu konuda Kaymakamımız ve Valimiz tarafından teşekkür almış bir ilçeyiz. Lütfen. Arkadaşlar bu desteği bütün Türkiye gördü. Bu kadar korku ve kaygıya da gerek yok sevgili Emniyet mensupları. Siz bizsiniz, biz siziz. Dolayısıyla sevgili dostlarım, şimdi uygun bir şekilde ayrılalım."