Rota: Merkez Bankası faizi 'Sözde' düşürdü

20 Kasım 2021 Cumartesi, 09:59

Halk Tv'de Özlem Gürses'in sunduğu 'Perdenin Önü Arkası' programına katılan Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, Merkez Bankası'nın yaptığı faiz düşürmeyi "sözde düşürme" olarak değerlendirdi. Tahvil senetlerinin yüzde 20'lik faizle satıldığını belirten Rota, "Merkez Bankası faizi yüzde 15'ten veriyor ancak tahvilleri yüzde 20'yle satıyor." dedi.



"NACİ AĞBAL BİLE KURTARAMAZ"

Erdoğan'ın tekrar faiz artırımına gitmek durumunda kalacağı söylentilerini değerlendiren Rota, "Hükümet değişikliği dışında döviz piyasalarına rahatlık getirecek bir çözüm kalmadı. İkinci bir Naci Ağbal vakası yaşansa bile artık bunun kredisi hemen hemen hiç olmayacak" diyerek krizin çıkışını Erdoğan'ın gidişiyle ilişkilendirdi.



"FAİZ ARTIYOR"

Devletin ödediği faizin yıllara göre arttığını bir grafikle gösteren Ağbal, "Faizler düşürülüyor ama devletin ödeyeceği faizler astronomik bir şekilde artıyor. 2016 yılında 50 milyar lirayken bu sene 190 milyar lira, seneye 240 milyar, 2024'te de 320 milyar lira faiz ödeyeceğiz" dedi.



"İTİBAR AÇIĞI VAR"

Rota, ekonominin temel sorunun hükümet politikalarının yarattığı itibarsızlıkla alakalı olduğunu belirterek, "Cari açık, bütçe açığımız gibi çok ciddi bir itibar açığımız var. Pozitif atamalar yapılsa da etkisi çok sınırlı olur" dedi ve ekledi: "2022 enflasyonu 2021'in çok daha üzerinde olacak".

