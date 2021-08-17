Rus savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi
Rus savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi. Gemide çok sayıda askerin olduğu görülürken bir asker geminin ön bölümünde nöbet tuttu.
Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait RFS 490 Borda numaralı 'Amiral Essen' adlı savaş gemisi dün akşam saatlerinde Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Rus savaş gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2 kurtarma römorkörü yardımıyla Sarayburnu Limanı'na demirledi.
Bugün sabah saatlerinde geminin arka bölümünde çok sayıda Rus askerin olduğu görüldü. Geminin ön bölümünde ise bir Rus askerinin nöbet tuttuğu gözlendi.
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