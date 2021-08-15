Sel felaketini yaşayan Sinop'a 2 gemi gidiyor

15 Ağustos 2021 Pazar, 09:56

İran sınırındaki güvenlik tedbirleri hakkında açıklamalarda bulunan Hulusi Akar, "Mevcut olan hudut taburlarımız, komando taburlarımız, keşif bölüklerimizle birlikte hudut karakollarımıza, üs bölgelerimize ilave takviyeler yapıldı" ifadelerini kullandı.

Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Akar, şu ifadeleri kullandı:

"Her gün 150’den fazla bölgede pusu ve keşif faaliyeti gerçekleştiriliyor. Termal gece görüş cihazları dahil bin civarında keşif gözetleme vasıtamızla faaliyet gösteriyoruz. Hudutta her zamankinden çok daha yoğun bir şekilde tedbir alındığını, hududun kontrolünün daha da etkin olduğunu herkesin bilmesi lazım.

Barış Pınarı Harekat bölgesinde sızma girişinde bulunan 14 terörist, Gara bölgesinde Hava Kuvvetlerimizin harekatı sonucunda 6 terörist, Hakurk bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece 24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi.

SİNOP'A 2 GEMİ

Sinop Türkeli’nde devam eden kurtarma çalışmalarına destek sağlamak, mahsur vatandaşlarımızın ve araçlarının tahliyesi için görevlendirdiğimiz iki gemimiz de yola çıktı."