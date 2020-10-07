Rus savaş uçakları Karadeniz üzerinde 4 İngiliz uçağını önledi
Karadeniz üzerinde uçuş yapan 4 İngiliz savaş uçağı, Rus sınırlarına yaklaşmadan Rusya’nın savaş uçakları tarafından önlendi.
Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’ye ait 4 uçağın Karadeniz üzerinde uçuş yaptığı sırada Rus sınırlarına yaklaşması üzerine Rusya’nın Güney Askeri Bölgesi’nden kalkış yapan Su-27 tipi savaş uçaklarıyla önlendiği duyuruldu.
Açıklamada, radarlarca tespit edilen 2 Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağı, 1 adet Boeing RC-135 ve 1 adet tanker uçağının uçuşları sırasında Rus sınırlarına yaklaşması üzerine Güney Askeri bölgesinden Su-27 tipi savaş uçağının kalkış yaptığı ve İngiliz uçaklarına yaklaşarak olası provokasyonların önüne geçmek adına bu uçaklara eşlik ettiği belirtildi.
İngiliz uçaklarının sınır ihlali gerçekleştirmediği ifade edilirken, Rus uçaklarının önleme ve İngiliz uçaklarına eşlik etmesinin uluslararası kurallara uygun olarak gerçekleştiği vurgusu yapıldı.
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