Rus ve Ukraynalı müzakereciler arasında ilginç diyalog

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Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da bir araya geldiği toplantı ilginç bir ana sahne oldu.

cumhuriyet.com.tr
29 Mart 2022 Salı, 15:24

Bugün sabah saatlerinde İstanbul Dolmabahçe'de gerçekleşen Rusya-Ukrayna görüşmeleri sona erdi. Toplantı ilginç bir ana sahne oldu.

Toplantı başlayacağı sırada Rus müzakereci Medinskiy masadaki şişeyi eline alarak incelemeye başladı. Bu durum Ukraynalı müzakereci David Arakhamia'nın dikkatini çekti.

Arakhamia, Rus müzakereciye dönerek "O bir dezenfektan" dedi. Mediniskiy ise "Vodka zannettim" ifadelerini kullandı.

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