Rusya: Kramatorsk tren istasyonuna füze saldırısı açıklamaları provokasyon
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrindeki tren istasyonuna Rus güçlerince füzeli saldırı yapıldığı yönündeki açıklamaların "yanlış" ve "provokasyon" olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna yönetiminin konuyla ilgili açıklamasının doğru olmadığı belirtildi.
Açıklamada, “Rusya tarafından 8 Nisan'da Kramatorsk şehrindeki tren istasyonuna gerçekleştirdiği iddia edilen ‘füze saldırısı’ ile ilgili tüm açıklamalar bir provokasyondur ve kesinlikle doğru değildir. 8 Nisan'da Rus silahlı kuvvetlerinin Kramatorsk şehrinde herhangi ateş etme görevi yoktu ve planlanmamıştı” ifadesi kullanıldı.
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