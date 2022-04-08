Rusya: Kramatorsk tren istasyonuna füze saldırısı açıklamaları provokasyon

08 Nisan 2022 Cuma, 16:37

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna yönetiminin konuyla ilgili açıklamasının doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, “Rusya tarafından 8 Nisan'da Kramatorsk şehrindeki tren istasyonuna gerçekleştirdiği iddia edilen ‘füze saldırısı’ ile ilgili tüm açıklamalar bir provokasyondur ve kesinlikle doğru değildir. 8 Nisan'da Rus silahlı kuvvetlerinin Kramatorsk şehrinde herhangi ateş etme görevi yoktu ve planlanmamıştı” ifadesi kullanıldı.