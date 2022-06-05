Rusya, Ukrayna’da tarihi manastırı bombaladı
Rus ordusu, Ukrayna’nın Donetsk bölgesinde bulunan tarihi bir manastırı vurmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "BM ve UNESCO’dan açıklama bekliyoruz" dedi
Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Rus ordusu son olarak Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan tarihi bir manastıra saldırı gerçekleştirdi.
Donetsk bölgesinde bulunan Svyatogorsk Lavra'daki All Saints Manastırı’na gerçekleştirilen saldırının ardından can kaybı ve yaralılara ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken, Rusya Savunma Bakanlığı sorumluluğun Ukrayna ordusunda olduğunu belirtti.
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