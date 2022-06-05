Rusya, Ukrayna’da tarihi manastırı bombaladı

05 Haziran 2022 Pazar, 17:07

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Rus ordusu son olarak Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan tarihi bir manastıra saldırı gerçekleştirdi.

Donetsk bölgesinde bulunan Svyatogorsk Lavra'daki All Saints Manastırı’na gerçekleştirilen saldırının ardından can kaybı ve yaralılara ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken, Rusya Savunma Bakanlığı sorumluluğun Ukrayna ordusunda olduğunu belirtti.