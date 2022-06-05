Rusya, Ukrayna’da tarihi manastırı bombaladı

Abone Ol google-news

Rus ordusu, Ukrayna’nın Donetsk bölgesinde bulunan tarihi bir manastırı vurmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "BM ve UNESCO’dan açıklama bekliyoruz" dedi

İHA
05 Haziran 2022 Pazar, 17:07

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Rus ordusu son olarak Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan tarihi bir manastıra saldırı gerçekleştirdi.

Donetsk bölgesinde bulunan Svyatogorsk Lavra'daki All Saints Manastırı’na gerçekleştirilen saldırının ardından can kaybı ve yaralılara ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken, Rusya Savunma Bakanlığı sorumluluğun Ukrayna ordusunda olduğunu belirtti.

Rusya Manastır Ukrayna Rusya-Ukrayna Savaşı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler